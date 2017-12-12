مقاتلات التحالف العربي تواصل دك معاقل ميليشيات الحوثي الإيرانية

بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، تواصل مقاتلات قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دك معاقل ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة القطابا شمال مدينة الخوخة على الساحل الغربي لليمن في معركة حاسمة تم خلالها تدمير قوات العدو الحوثي و مقتل العشرات منهم أغلبهم قيادات حوثية إيرانية وأسر المئات منهم لتوجه قوات التحالف بذلك ضربة موجعة لميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية.

وأكد مصدر مسؤول في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن عددا من قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية لقوا مصرعهم بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي ليصل عددهم إلى أكثر من 100 قتيل أغلبهم قادة ميدانيون منهم المدعو علي محمد سليمان حليصي ونادر حميد قاسم هيكل وآخر يكنى بـ"أبو مالك".

وقال إن طيران الأباتشي التابع لقوات التحالف و الملقب بـ" الجنية السوداء" لدى الميليشيات الحوثية الإيرانية استهدف أمس مجموعة تقدر بـ 15 طاقما كانت متجهة كتعزيزات للميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهة حيس بقيادة مسؤول الإمداد القيادي المدعو منصور أحمد حمود جحاف المكني بـ"أبو شيحة" وتم تدميرها بالكامل.

وأضاف إن طيران الأباتشي وجه ضربة موجعة لميلشيات الحوثي الإيرانية وجهت لرتل عربات تابعة لها كانت متجهة نحو جبهة حيس في عملية تعد الأكبر التي تعرضت لها الميليشيات الحوثية و ذلك بعد الانتصار الكبير الذي حققته القوات في تحرير مدينة الخوخة بالكامل وتتجه شمالا على الساحل الغربي لليمن.

على صعيد متصل بدأ " الهلال الأحمر الإماراتي " اليوم ضمن خطة الإغاثة التي ينفذها في اليمن تقديم المساعدات لسكان المناطق المحررة الذين تضرروا من احتلال ميليشيات الحوثي الإيرانية.

فقد تم إرسال قوافل إغاثية إلى مدينة الخوخة و المناطق الواقعة على الساحل الغربي لليمن وجرى توزيع أكثر من ألفي سلة غذائية لإغاثة السكان الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة جراء الحصار الحوثي الإيراني.

يأتي تحرير الخوخة والتقدم السريع نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل قامت فيه القوات المسلحة الإماراتية بالدور الأكبر ووجهت من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن وهو ما كان له أطيب الأثر في نفوس الشعب اليمني الذي استقبل قوات التحالف العربي بالفرحة لتخليصه من الحصار الحوثي الإيراني التخريبي.