الإمارات تدين الانفجار الإرهابي في مانهاتن الأميركية

أدانت دولة الإمارات الانفجار الإرهابي الذي استهدف يوم أمس "الاثنين" محطة "بورت أوثوريتي" الرئيسية للحافلات بوسط ضاحية مانهاتن المركز التجاري لمدينة نيويورك الأميركية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان .. مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة الأميركية في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف .. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.