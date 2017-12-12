مصادر لـ« البيان»: ميليشيات إيران تتجه لمحاكمة قيادات «المؤتمر»

أعلنت ميليشيا إيران في اليمن نيتها محاكمة قيادات في المؤتمر الشعبي على خلفية المواجهات التي شهدتها العاصمة كما وضعت وسائل إعلام الحزب والعاملين فيها رهن الإقامة الجبرية فيما وصل أول وزير مؤتمري إلى محافظة مأرب هرباً من ملاحقة هذه المليشيا.

وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن داخلية الانقلابيين أعلنت عزمها محاكمة المقبوض عليهم من قيادات حزب المؤتمر الشعبي وأفراد من قوات الحرس الجمهوري على خلفية المواجهات التي شهدتها العاصمة مع هذه العناصر وهو أول إقرار من الانقلابيين بحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي وأنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

اجتماع

وطبقاً لهذه المصادر فإن رئيس المجلس السياسي للانقلابيين عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء النائب العام المعينين من قبلهم وناقشا إجراءات الملاحقة والقبض على قيادات في المؤتمر الشعبي ومنتسبي قوات الحرس الجمهوري والبدء بمحاكمتهم بتهمة إثارة الفتنة.

وذكرت المصادر أن ميليشيا إيران فرضت الإقامة الجبرية على العاملين في المؤسسات الإعلامية التابعة للمؤتمر الشعبي العام كما استمرت في احتجاز أكثر من 45 من العاملين في قناة اليمن ولكنها فرضت عليهم دراسة ملازم مؤسس الميليشيا حسين الحوثي كشرط للإفراج عنهم.

إلى ذلك قالت مصادر قبلية إن قبائل خولان دمرت ثمانية أطقم مسلحة أرسلها الحوثيون إلى المنطقة الواقعة جنوب شرق صنعاء بهدف ملاحقة شيوخ القبلية بتهمة إيواء وتهريب العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد قوات الحرس الرئاسي والذي تأكد تمكنه من الفرار من صنعاء والوصول إلى منطقة آمنة.