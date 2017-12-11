الكويتيون على موعد مع حكومة جديدة

من المتوقع أن يُعلن في الكويت عن التشكيل الحكومي الجديد، وذلك بحسب تقارير كويتية، أشارت إلى أن الوزراء سيؤدون القسم أمام أمير الكويت في اليوم ذاته، ومن ثمّ يعقد مجلس الوزراء الجديد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء جابر المبارك، يعلن من خلاله الخطوط العريضة لبرنامج عمله للمرحلة المقبلة.

ونقلت صحيفة «الرأي العام» عن مصادر رفيعة، أن التشكيل الحكومي الجديد يواجه تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة، وعليه أن يتلاءم مع تطلعات وطموحات أعضاء مجلس الأمة في عمل وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع الأولويات المشتركة على سكة التنفيذ.

وكشفت المصادر أن الحكومة الجديدة ستضم ناصر صباح الأحمد، نائباً أول ووزيراً للدفاع، وصباح الخالد نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، وخالد الجراح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ود. نايف الحجرف وزيراً للمالية، ود. حامد كميخ وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي، وعادل الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

وأوضحت أن قائمة الوزراء الذين سيغادرون تضم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزير الصحة جمال الحربي، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، ووزير التربية محمد الفارس، وربما وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع.