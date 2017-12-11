تحرير ثاني مديريات الحديدة بإسناد إماراتي

تواصلت انتصارات قوات الشرعية اليمنية، بدعم مباشر من القوات المسلحة الإماراتية، ضمن التحالف العربي، إذ تم تحرير مديرية حيس، وهي ثاني مديرية يتم تحريرها في محافظة الحديدة خلال أيام، بعد معارك طاحنة لاذت فيها الميليشيات الإيرانية بالفرار بعد مقتل العشرات منها.



واتجهت قوات الشرعية إلى مديريتي الجراحي وزبيد لتطهيرها من الميليشيات الإيرانية المنهكة بالهزائم، في حين أسفرت ضربات جوية للتحالف العربي على مواقع الانقلابيين عن مقتل خبير صواريخ إيراني داخل مديرية أرحب في صنعاء‬. وفي الوقت الذي تواصل فيه فرق إنسانية إماراتية إغاثة المناطق المحررة، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مساعدات الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 حتى نوفمبر 2017 بلغت نحو 9.4 مليارات درهم. وأكدت الوزارة أن المساعدات اشتملت على مختلف القطاعات والجوانب الحياتية، وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني، وتخفيف معاناته.