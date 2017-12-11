غضب أسترالي لاقتراح إنفانتينو نقل مونديال 2022 إلى أميركا

شنّت وسائل إعلام أسترالية هجوماً عنيفاً على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واصفةً ما قام به اتحاده من اقتراح أن يتولى اتحاد أميركا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» تنظيم مونديال 2022 بديلاً لقطر، بالخيانة من السويسري للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الذي تلقّى وعداً واضحاً جداً من إنفانتينو بأن البطولة لن تغادر القارة الآسيوية، على الرغم من عدم تنظيمها في قطر.

وأنه شخصياً يفضّل بلداً سبق له أن تقدّم بطلبه لتنظيم البطولة نفسها، وهو ما اعتبره الإعلام الأسترالي إشارة واضحة إلى أن إنفانتينو يفضل أن تتولى أستراليا تنظيم مونديال 2022، بعد إعلان سحبه من دولة الفساد والإرهاب، بدلاً من الصين التي ترددت قبل أن تعلن موافقتها على تنظيم المونديال في أسرع فرصة ممكنة.

وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قد بدأ بالفعل ترتيب أمروه انتظاراً لإعلان «فيفا» نقل البطولة إلى الملاعب الأسترالية بدلاً من قطر، بعد أن ضربت المقاطعة استعدادات الدولة التي ترعى الإرهاب، ولم يعد بإمكانها أن تكمل منشآت المونديال، في الوقت نفسه تتسارع وتيرة المطالبة بسحب التنظيم من قطر عبر كل العالم الغربي، بعد تكشّف المزيد من فضائح الفساد التي نظمها ملف قطر 2022، حتى ينجح في شراء ذمم أصحاب الأصوات من أجل الحصول على تنظيم مونديال 2022.

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واعتبرت وسائل الإعلام الأسترالية أن إنفانتينو يريد أن يستفيد من اقتراح الرئيس المستقيل جوزيف بلاتر، الذي كان يسعى لمنح أميركا تنظيم مونديال 2022، مثلما منح روسيا تنظيم مونديال 2018، وأن اقتراح «فيفا» على دولة كونكاكاف بتنظيم مونديال 2022، وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية، والمكسيك وكندا، يقصد به إرضاء الولايات المتحدة الأميركية في المقام الأول، إذ إن الثلاثي متقدم أيضاً من أجل تنظيم مونديال 2026 الذي سيجري للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً.

وفي الخطط الأولية لهذا المونديال ستجري مباريات المرحلة الأولى فقط في كندا والمكسيك وبقية المباريات في أميركا، مما يعني فعلياً أن الولايات المتحدة هي المنظم للمونديال، في الوقت نفسه يكون إنفانتينو قد كسب الصين إلى جانبه، حيث يمكن لبلاد من القارة الآسيوية أن تنظم مونديال 2026 طالما لم تنظم القارة مونديال 2022.

وأن مصادر في العاصمة الصينية بكين أكدت أن الدولة الصينية مستعدة تماماً لتنظيم مونديال 2026 أكثر من مونديال 2022.

رفض

وأضاف تقرير أسترالي، أول من أمس، أن إنفانتينو رفض أن يؤكد للاتحاد الأسترالي حقيقة ما أورته الصحافة المكسيكية عن طرح «فيفا» فكرة تنظيم مونديال 2022 على اتحاد كونكاكاف، ولكنه في الوقت نفسه لم يستبعد أن يكون بعض ما نُشر في صحيفة «ريكورد» المكسيكية صحيحاً، في إشارة إلى الاتحاد الأسترالي لن ينال حق تنظيم مونديال 2022.