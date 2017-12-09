بإسناد كبير من القوات الإماراتية .. قوات التحالف على مشارف مدينة الحديدة

واصلت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمقاومة اليمنية تقدمها في الساحل الغربي اليمني ووصلت مشارف " التحيتا " و " حيس " بدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية في ضربة كبيرة لميلشيات الحوثي الإيرانية في اليمن وذلك بعد الانتصار الكبير الذي حققته القوات في تحرير مدينة الخوخة بالكامل وتتجه شمالا نحو التحرير الكامل للحديدة ومينائها.

ويقطع تحرير الحديدة ومينائها الشريان الإيراني الذي يمد الميلشيات بالأسلحة والمعدات المهربة حيث تواصل قوات التحالف العربي تحقيق الانتصارات الحاسمة في الساحل الغربي وذلك بعد تحرير مدينة الخوخة بالكامل إضافة إلى فتح محاور جديدة في أماكن مختلفة لتحرير جميع المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية .

يأتي تحرير الخوخة والتقدم السريع نحو الحديدة محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل والذي قامت فيه القوات المسلحة الإماراتية بالدور الأكبر ووجهت من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي لما تمثله الخوخة من أهمية كبرى وموقع استراتيجي وهو ما كان له أطيب الأثر في نفوس الشعب اليمني الذي يقدر غاليا مواقف البطولة والتضحيات الطاهرة التي قدمها ويقدمها أبناء الإمارات الأبرار لإنقاذ اليمن.

وصرح مصدر مسؤول بالمقاومة اليمنية لوكالة أنباء الإمارات "وام" بأن تقدم قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية شمالا نحو تحرير محافظة الحديدة يمثل إنجازا عسكريا كبيرا على خطة التحرير الكامل لليمن من ميلشيات الحوثي الإيرانية التخريبية إضافة إلى قطع طريق الإمدادات الخاصة بها.

وأشار إلى أن قوات المقاومة اليمنية بدأت بالتقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي الإيرانية وذلك بإسناد كبير من القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن حيث تم تحرير مدرية الخوخة بالكامل والتي تعد أولي مديريات محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر وذلك بعد استكمال تحرير منطقة جبل حرزين الزهاري و الرويس والوعرة ويختل و موشج شمال المخا بمحافظة تعز حيث عادت الحياة الطبيعية إلى مدينة الخوخة إضافة إلى إعادة افتتاح مستشفي الخوخة.

وبدأ " الهلال الأحمر الإماراتي " الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة الإغاثة التي ينفذها في اليمن تقديم المساعدات لسكان المناطق المحررة الذين تضرروا من احتلال ميليشيات الحوثي الإيرانية وشملت إرسال قوافل إغاثية إلى مدينة الخوخة والقري المجاورة لها كخطوة أولى حيث تم توزيع آلاف السلال الغذائية لإغاثة السكان الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة جراء الحصار الحوثي.

ومنذ تدخل دول التحالف العربي و بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر مليشيات الحوثي الإجرامية كان التحرير يتواكب مع العمليات الإنسانية الأساسية و الضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم لتجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به وخلال التدخل كان لابد من أن يتم العمل على مناح عدة عسكرية وأمنية وإنسانية فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول المليشيات الإجرامية والإرهابيين بالإضافة لمشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.