تحرير الخوخة وقطع إمدادات الحوثي في صعدة

حررت قوات الشرعية اليمنية مدينة الخوخة في محافظة الحديدة بدعم مباشر من القوات المسلحة الإماراتية ضمن التحالف العربي في ضربة كبيرة للميليشيات الإيرانية في اليمن، وهو إنجاز عسكري له تأثير مباشر على تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وكذلك حماية مدينة المخا جنوب الخوخة.

حيث كانت ميليشيات إيران تستخدم مناطق الخوخة قاعدة لإطلاق الصواريخ وممارسة الأعمال التخريبية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، كما حققت المقاومة اليمنية انتصاراً كبيراً بقطع طريق الإمدادات الخاصة بالميليشيات عبر السيطرة على الطريق الدولي الرابط بين الجوف وصعدة.



وصرح مصدر مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالدولة، أمس، بأنه تم تحرير مدينة الخوخة الساحلية بالكامل في محافظة الحديدة اليمنية من قبضة المليشيات الحوثية الإيرانية وسط ترحيب وفرحة كبيرة من أهالي المنطقة.

وقد بدأت قوات المقاومة اليمنية مدعومة من القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي مع الساعات الأولى أول من أمس بالتقدم على محاور عدة بهدف تحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي الإيرانية.

الهلال الأحمر



بدأ الهلال الإماراتي بتنفيذ خطة الإغاثة وتقديم المساعدات للقاطنين في المناطق المحررة الذين عانوا من احتلال الميليشيات لمناطقهم أسوة بالمناطق المحررة.

وفي عدن بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وضع خطط لإرسال قوافل إغاثة عاجلة إلى مدينة الخوخة والقرى المجاورة لها لإغاثة السكان الذين يعانون من ظروف معيشة صعبة بسبب حصار ميليشيا الحوثي ووجودها في المنطقة وتحويلها إلى منطقة حرب، حيث من المتوقع أن تسير هيئة الهلال الأحمر قوافل إغاثية عاجلة خلال الأيام المقبلة لإغاثة المواطنين في الخوخة والمناطق المجاورة لها كخطوة أولى.

انهيارات متسارعة



وذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيات تشهد انهيارات متسارعة واتجهت نحو مديرية التحيتا في طريقها الى عاصمة وميناء الحديدة. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية والتي تضم تشكيلات من قوات المنطقة العسكرية الرابعة والمقاومة الجنوبية والمقاومة التهامية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية حررت مديرية الخوخة كأول مديرية في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.



وحسب المصادر فإن اكثر من 25 مسلحاً من مليشيات ايران قتلوا حيث نفذ الهجوم بغطاء جوي من مقاتلات التحالف والتي تولت قصف مواقع الانقلابيين ولاحقتهم أثناء فرارهم.



وقال سكان في مدينة الخوخة التي تحوي منتجعات سياحية وموانئ اصطياد في إفادات لـ«البيان» بأن السكان استقبلوا بفرح كبير قوات الشرعية التي دخلت المدينة بعد مواجهات مع الميليشيات الإيرانية التي اضطرت الى الهروب وسط انهيارات عسكرية متواصلة.

انتصار استراتيجي



وبحسب مراقبين للشأن اليمني فإن السيطرة على مدينة الخوخة تعد خطوة مهمة لخنق مليشيا الحوثي، بالسيطرة على محافظة الحديدة ومينائها، وذلك لما لمدينة الخوخة من اهمية عسكرية كون المليشيا حولتها الى ثكنة عسكرية، لمهاجمة قوات المقاومة والتحالف العربي ومنع تقدمها باتجاه الحديدة.



وقال أبو زرعة المحرمي، وهو احد قيادات جبهة الساحل الغربي والمشرف على العمليات، لـ«البيان» إن قواتهم وبدعم وإسناد من التحالف العربي تمكنوا من إحكام سيطرتهم على أولى مديريات محافظة الحديدة. وأضاف انهم سيطروا على معسكر أبو موسى الأشعري وهو احد أهم المعسكرات التي كانت تستخدمها مليشيا الحوثي في قصف مدينة المخا، وتهديد الملاحة الدولية.

ونوه الى أن قوات المقاومة ستواصل تقدمها بعد تأمين مديرية المخا باتجاه محافظة الحديدة لتحريرها من عناصر مليشيا الحوثي. وعن سير المواجهات قال انه تم اسر أكثر من 15 حوثياً بينهم قيادات ميدانية، بالإضافة الى مصرع العشرات منهم وفرار من تبقى باتجاه مدينة الحديدة.

ولقي 42 من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم في حصيلة غارات للتحالف العربي ومواجهات مع قوات الشرعية في محافظة الحديدة اليمنية.

الطريق الدولي



وفي الجوف، أعلن الجيش الوطني رسمياً قطع الطريق الرابط بين مدينة البقع بمحافظة صعدة والجوف، وأعلنوا الخط الرابط منطقة عسكرية بعد السيطرة عليه بعد معارك عنيفة سقط فيها العشرات من عناصر الميليشيا الإمامية بين قتيل وجريح وأسير.

وأكد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة عبدالله الأشرف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن أبطال اللواء حرس الحدود حرروا مواقع الحريرا وتجاوزوا منطقة عرق الابتر ووصلوا الى الخط الدولي فيما لاذت ميليشيا الحوثي بالفرار مخلفة جثث قتلاها وكميات من الأسلحة والذخائر.



واكد أن قطع الخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف والسعودية سيقطع إمدادات مليشيات الحوثي لجبهة العقبة ويعتبر إنجازاً كبيراً في تحرير ما تبقى من مديرية خب الشعف.

إشادة



حيا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التضحيات البطولية للقادة الميدانيين والضباط والصف والمقاومة الباسلة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وأكد خلال اطلاعه على انتصارات الشرعية في الخوخة أن الخلاص من تلك العصابات المارقة هدف ومصير لأبناء الشعب اليمني عامة لبناء يمن اتحادي عادل ومستقر.