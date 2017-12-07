ميليشيات الحوثي الإيرانية تهدد النواب بخطف أسرهم حال مغادرتهم صنعاء

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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قالت قناة سكاي نيوز عربية إن ميليشيات الحوثي الإيرانية قامت باستبدال مشرفيها في أحياء صنعاء بآخرين تدربوا في إيران وينحدرون من محافظتي صعدة وحجة، مؤكدة أن الميليشيات الحوثية الإيرانية هددت أعضاء مجلس النواب والشورى بخطف أسرهم في حال مغادرتهم صنعاء.

وأضافت سكاي نيوز أن ميليشيا الحوثي تفرض الإقامة الجبرية على قياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.

من جهة أخرى أعلنت قوات الشرعية اليمنية السيطرة على الخط الدولي الرابط بين الجوف وصعدة على الحدود مع السعودية، كما قامت بقطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الإيرانية المؤدي إلى مديرية خب والشعف في الجوف.

 

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