هادي:اليمن يمر بمرحلة صعبة تتطلب مساندة المجتمع الدولي

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن اليمن تمر بعملية تحول ومرحلة صعبة تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي لها لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة، مؤكداً على مواصلة الجهود وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار.

وخلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أشاد هادي بمواقف روسيا الداعمة لليمن في مختلف المحافل الدولية ودعمها للشرعية الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

من جانبه عبر المبعوث الخاص الروسي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتبادل الآراء والأفكار البناءة لما من شأنها استقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه، مجدداً موقف روسيا الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق كامل أهدافه وتطلعاته.

إلى ذلك، دعا وزير الإعلام معمر الإرياني كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في كافة محافظات الجمهورية إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

تصريح

وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن المرحلة تتطلب تلاحم كافة أبناء الشعب اليمني للقضاء على خطر الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران». وأضاف «أن المرحلة الحالية تتطلب استعادة لحمة حزب المؤتمر الشعبي العام باعتباره واحداً من أهم الروافع السياسية في البلاد»، داعياً كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية إلى العمل معاً من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.

وثمن وزير الإعلام دعوة الرئيس هادي للتلاحم الوطني على طريق استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال عملية الانتقال السياسي وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.

وشدد الوزير الإرياني على أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل منصة وطنية للحوار والتعايش والبناء والتنمية ولا يمكن أن ينحرف عن مساره الذي رسم له منذ بداية تأسيسه كحزب سياسي وسطي ضم في طياته كافة مكونات وشرائح المجتمع وتعايش مع كافة القوى السياسية على مر العقود الماضية..

وتوجه الارياني بالشكر والتقدير للاخوة بالتحالف العربي لاستعادة الدولة على كامل تراب الأراضي اليمنية الذين لبوا نداء العروبة والاخوة لنجدة اخوانهم في اليمن.