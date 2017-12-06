قيادية يمنية تكشف خيانة قطر قبل 6 سنوات

قبل أكثر من 6 سنوات، حذرت قيادية مؤتمرية يمنية في اجتماع عام للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام من مخاطر التساهل مع ميليشيات الحوثي والاستجابة للوساطات القطرية.

كما كشفت حقيقة الدور القطري الخبيث في دعم ميليشيات الحوثي وتزويدها بالأسلحة المتطورة، ومحاولات إدخالها إلى العاصمة صنعاء للانقلاب وقتل اليمنيين غدرا.