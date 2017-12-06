تيلرسون: ترامب ملتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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 قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط ويعكف على وضع "أساليب جديدة".

ورفض تيلرسون الخوض في تفاصيل بشأن خطط لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

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