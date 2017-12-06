تيلرسون: ترامب ملتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط ويعكف على وضع "أساليب جديدة".
ورفض تيلرسون الخوض في تفاصيل بشأن خطط لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط ويعكف على وضع "أساليب جديدة".
ورفض تيلرسون الخوض في تفاصيل بشأن خطط لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط ويعكف على وضع "أساليب جديدة".
دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي لتكثيف جهوده بهدف وضع حد لمعاناة أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار ولوقف الممارسات
أظهرت مقاطع فيديو قيام ميليشيات الحوثي بمهاجمة تظاهرة نسائية رفعت صور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء
أفادت بعض وسائل الإعلام اليمنية، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي دفنت جثمان علي عبدالله صالح في مقبرة الشهداء، بالعاصمة اليمنية صنعاء بحضور عدد قليل من أقاربه البعيدين وأبناء بلدته.
نعى العميد أحمد نجل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في بيان والده الذي اغتالته مليشيا الحوثي الإيرانية
ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين اشتبهت في أنهما يخططان لنسف بوابات مقر الحكومة البريطانية في "داونينج ستريت"
أعلن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعترف اليوم الأربعاء بالقدس عاصمة لإسرائيل
أوغلت ميليشيات الحوثي الإيرانية في دماء اليمنيين وخاصة منسوبي حزب المؤتمر الشعبي مستغلة الانسحاب التكتيكي لقوات المؤتمر
أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها في أن تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد الميليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية
أعلنت مصادر يمنية، أمس أن قائد قوات حزب المؤتمر الشعبي في اليمن، العميد طارق صالح، قتل قبل أيام، وذلك خلال مواجهات مع
نفّذت مدينة صنعاء، التي سيطرت عليها المليشيات الحوثية الإيرانية بعد الانسحاب التكتيكي لقوات المؤتمر الشعبي العام،
أظهر حزب المؤتمر الشعبي اليمني، تماسكاً قوياً، عقب تلقيه فجيعة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ورغم