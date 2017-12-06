مسؤول أميركي: ترامب سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل اليوم

أعلن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعترف اليوم الأربعاء بالقدس عاصمة لإسرائيل ، متجاهلا بذلك تحذيرات صدرت في الشرق الأوسط والعالم من أن خطوة كهذه ستنسف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ترامب سيعطي أوامره للبدء بعملية نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، مضيفا إن الرئيس الأميركي لن يحدد جدولا زمنيا لعملية نقل السفارة التي ستتطلب "سنوات".

وأشار المسؤول إلى أن ترامب يؤيد "حل الدولتين" إذا كان هناك اتفاق على ذلك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.