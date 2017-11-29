البحرين .. تأجيل نظر الدعوى في قضية التخابر مع قطر

قال النائب العام البحريني، أسامة العوفي، إن المحكمة الكبرى الجنائية قد عقدت الأربعاء، جلستها الثانية في قضية التخابر مع قطر.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية، يتهم في القضية كل من علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد.

وشملت التهم تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية منها مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، فضلا عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل، للاطلاع وإعلان المتهمين الثاني والثالث.