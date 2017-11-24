ولي العهد السعودي: أخشى أن أموت دون أن أحقق ما بذهني لوطني

أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد_بن سلمان أن الوتيرة السريعة التي تتم فيها مؤخراً الإصلاحات المتتالية في السعودية مردها أنه حريص على رؤية نتائجها بأم عينه.

جاء ذلك في حوار أجراه الكاتب الأميركي توماس فريدمان من الرياض مع ولي العهد السعودي. وسأل فريدمان الأمير محمد بن سلمان لماذا يعمل دوما كأن "الوقت يُداهمه".

وجاء رد ولي العهد السعودي: "لأنني أخشى أنه في يوم وفاتي سأموت دون أن أحقق ما يدور في ذهني. إن الحياة قصيرة جداً، وقد تحدث الكثير من الأمور، كما أنني حريص جداً على مشاهدته بأم عيني، ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري".

وفي هذا الحوار، تطرق الأمير محمد بن سلمان لعدة مواضيع وعدة إصلاحات تجريها المملكة، ومنها حملة مكافحة الفساد الأخيرة في السعودية.