قطر تستغني عن مئات الموظفين في قطاع الغاز

نقلت رويترز، الخميس، عن مصدر وصفته بالمطلع في قطر قوله إن شركتي قطر غاز وراس غاز لإنتاج الغاز استغنتا عن 500 موظف، ما يعكس حجم الأزمة التي يعانيها الاقتصاد القطري.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر آخر أن الشركتين، الذين اندمجتا قبل أشهر، بدأتا هذا الأسبوع تنفيذ تخفيضات في الوظائف.

وكان الرئيس التنفيذي لقطر للبترول قال إن اندماج راس غاز وقطر غاز سيساعد في خفض تكاليف التشغيل بمئات الملايين من الدولارات، في أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال أحد المصادر طالبا عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة إن بعض المهندسين تلقوا خطابات تعيين جديدة من الكيان الجديد المندمج، بينما تم إخطار آخرين بالاستغناء عنهم.

وذكر مصدر آخر أنه جرى الاستغناء عن 500 موظف، في حين لم ترد قطر للبترول حتى الآن على طلب عبر البريد الالكتروني أرسلته رويترز للتعقيب.