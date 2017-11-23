الداخلية المصرية تحبط مخططاً إرهابياً على مرافق حيوية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، إحباط مخطط إرهابي على مرافق حيوية في البلاد، خلال مداهمة أمنية لخلية إرهابية أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وضبط 9 ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضح بيان للداخلية المصرية أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بصدور تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لعناصر ما يسمى بـ"تنظيم لواء الثورة"، والذى يعد أحد أجنحة الجماعة المسلحة والمسؤول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية في البلاد.

وأضاف أنه تم رصد مخطط الإخوان لاستهداف عدد من المنشآت والتمركزات الأمنية بمحافظتي المنوفية والغربية، وذلك بتصعيد عمليات الجماعة الإرهابية العدائية تنفيذا لمخططاتهم الهادف للنيل من أمن واستقرار البلاد.

وأسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لإجهاض هذا المخطط عن تحديد عناصر التنظيم المسلح والأوكار، التي يتخذونها للتدريب والإيواء وتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة بمحافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط عدد 9 من العناصر المتورطة في الإعداد لتلك العمليات، فيما قتل 3 مسلحين خلال اشتباكات وقعت خلال المداهمات الأمنية.

وأوضح بيان الداخلية أنه تم استهداف ورشة حدادة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة ومزرعة بقرية أم الشعور بدائرة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت أنه تم مداهمة شقة سكنية بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، يجرى استخدامها بمعرفة عناصر التنظيم لتصنيع العبوات المتفجرة وتجهيز السيارات المفخخة وقد عثر بها على العديد من المضبوطات المُعدة لتنفيذ العمليات الإرهابية وأبرزها سيارتان مفخختان كانتا معدتين للتفجير وعدد 3 بندقية آلية وطبنجة وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة وعدد 4 عبوات تحتوي على مواد شديدة الانفجار.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه خلال ملاحقة العناصر الإرهابية تم أيضا استهداف شقة سكنية أخرى بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة يستخدمونها وكرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتصنيع العبوات الناسفة وحال مداهمة القوات للشقة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مقتل 3 من العناصر الإخوانية الإرهابية.