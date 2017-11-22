أمير الكويت يدخل المستشفى إثر نزلة برد

أعلن الديوان الأميري الكويتي، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ دخل المستشفى صباح اليوم.

وأوضح الديوان أن دخول الأمير للمستشفى جاء لإجراء فحوص إثر نزلة برد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم ، عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، ما يفيد بانتقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى.

وقال الوزير الكويتي: "دخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه المستشفى؛ لإجراء الفحوص الطبية المعتادة؛ إثر نزلة البرد التي تعرض لها رعاه الله".