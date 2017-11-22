تحطم طائرة عسكرية أميركية في بحر الفلبين

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تحطمت اليوم  طائرة عسكرية أميركية في بحر الفلبين على متنها 11 شخصا

 

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