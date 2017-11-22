تحطم طائرة عسكرية أميركية في بحر الفلبين

تحطمت اليوم طائرة عسكرية أميركية في بحر الفلبين على متنها 11 شخصا
تحطمت اليوم طائرة عسكرية أميركية في بحر الفلبين على متنها 11 شخصا
تحطمت اليوم طائرة عسكرية أميركية في بحر الفلبين على متنها 11 شخصا
وجهة المعارضة القطرية على لسان الناطق الرسمي باسمها ، خالد الهيل ، تحذيرا مهما إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أظهرت لقطات فيديو مؤثرة نشرت الأربعاء انشقاق جندي كوري شمالي واجتيازه جريا الخط الفاصل بين الكوريتين تحت وابل كثيف من الرصاص للوصول الى الجنوب..
دمرت قوات الجيش الوطني اليمني مخزن أسلحة للمليشيات الانقلابية في محور البقع بمحافظة صعدة، فيما وصلت تعزيزات جديدة للجيش
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس أن الأزمة مع قطر «مشكلة أصغر بكثير من اللجوء إلى الحل العسكري وهو غير مطروح
نقل خالد الهيل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية عن عم أحد وجوه الأسرة الحاكمة في قطر تكذيبه لما يبثه تلفزيون قطر من
شدد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على ما صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء
قال موقع «فير أوبزرفر» الأميركي إن الاقتصاد القطري تأثر بشدة في مجالات شتى، وربما يكون بلغ المرحلة الأسوأ من الأزمة،
في أيام عزلتها الممتدة التي جنتها على نفسها جرّاء دعمها الإرهاب، لم تستح أذرع قطر الإعلامية من الاحتفاء بمحادثة هاتفية
أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إنه سيعود إلى لبنان من القاهرة، اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد لقاء جمعه
أعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى برئيس النظام السوري بشار الأسد في سوتشي بشكل مفاجيء أمس لضمان
تعرضت مناطق في المملكة العربية السعودية ومصر وبلاد الشام لمنخفض جوي أدى إلى سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة، ما أصاب بعض