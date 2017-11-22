المعارضة القطرية لـ " تميم " : أمامك 3 خيارات

وجهة المعارضة القطرية على لسان الناطق الرسمي باسمها ، خالد الهيل ، تحذيرا مهما إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، محددة له ثلاثة خيارات لا غير .

وقال الهيل في حسابه الرسمي على " تويتر " : إلى تميم آل ثاني .. أمامك ثلاث خطوات ، محددا إياها بمايلي :

- الإستقالة وتسليم السلطات بالكامل إلى المجلس الأعلى للحكم "مؤقت" يتم الإتفاق عليه بعد إقالة الحمدين منه.

- المنفى الإختياري مع اعادة أموال الشعب بالكامل ، مع تخصيص راتب أمير سابق له.

- تحقيق المطالب الـ 13 قبل الإستقاله كي تيتم منحه خيار المنفى وعدم المحاكمه.