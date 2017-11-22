المعارضة القطرية لـ " تميم " : أمامك 3 خيارات

وجهة المعارضة القطرية على لسان الناطق الرسمي باسمها ، خالد الهيل ، تحذيرا مهما إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، محددة له ثلاثة خيارات لا غير .
وقال الهيل في حسابه الرسمي على " تويتر " : إلى تميم آل ثاني .. أمامك ثلاث خطوات ، محددا إياها بمايلي :
- الإستقالة وتسليم السلطات بالكامل إلى المجلس الأعلى للحكم "مؤقت" يتم الإتفاق عليه بعد إقالة الحمدين منه.
- المنفى الإختياري مع اعادة أموال الشعب بالكامل ، مع تخصيص راتب أمير سابق له.
- تحقيق المطالب الـ 13 قبل الإستقاله كي تيتم منحه خيار المنفى وعدم المحاكمه.
الى تميم ال ثاني ..— خالد الهيل (@khalidalhaill) November 22, 2017
أمامك ثلاث خطوات:
١-الاستقالة وتسليم السلطات بالكامل الى المجلس الاعلى للحكم "مؤقت" يتم الاتفاق عليه بعد اقالة الحمدين منه.
٢-اختيار المنفى مع اعادة أموال الشعب بالكامل ويمشيلك راتب امير سابق.
٣-تحقيق المطالب ال١٣قبل الاستقاله كي تمنح خ "٢"وتتجنب المحاكمه.