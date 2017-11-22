رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري يصل إلى بيروت

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، مساء الأربعاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد تقديمه لاستقالته بشكل مفاجئ في الرابع من الشهر الجاري.

ووصل الحريري، إلى بيروت قادما من قبرص بعد لقائه بالرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، وذلك بعد مغادرته للعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن الحريري قد التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطورات الموقف في لبنان.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون قد رفض البت في استقالة الحريري، منتظرا وصوله إلى لبنان.

