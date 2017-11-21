بالفيديو..أمطار غزيرة على جدة تغلق الأنفاق والطرق

شهدت مدينة جدة في السعودية، الثلاثاء، منذ ساعات الفجر أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأجزاء الشمالية والغربية منها.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تستمر الأمطار حتى صباح الغد، فيما حذر الدفاع المدني من أن الأمطار مصحوبة بالبرد وغزيرة.

وأعلنت إمارة منطقة مكة عن إيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي، وذلك للتقلبات الجوية المصاحبه للأمطار وارتفاع سرعة الرياح النشطة وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.