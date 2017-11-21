بالفيديو..أمطار غزيرة على جدة تغلق الأنفاق والطرق

شهدت مدينة جدة في السعودية، الثلاثاء، منذ ساعات الفجر أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأجزاء الشمالية والغربية منها.
وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تستمر الأمطار حتى صباح الغد، فيما حذر الدفاع المدني من أن الأمطار مصحوبة بالبرد وغزيرة.
وأعلنت إمارة منطقة مكة عن إيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي، وذلك للتقلبات الجوية المصاحبه للأمطار وارتفاع سرعة الرياح النشطة وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
أمطار غزيرة على #جدة تغلق الأنفاق والطرقhttps://t.co/XyZyuGekFR#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LzyvcyYLZu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 21, 2017
سيول على #جدة تغلق الأنفاق والطرق— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧
#البيان_القارئ_دائما
@Storm_centre
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الدفاع المدني بمنطقة #مكة: احتجاز مركبات في بعض الطرق وإنقاذ 11 شخصاً من السيول #البيان_القارئ_دائما@Storm_centrehttps://t.co/XyZyuGekFR pic.twitter.com/q2rXNBkN92— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧
شاهد.. الحالة الجوية في مدينة #جدة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧
#البيان_القارئ_دائما
@Storm_centre
https://t.co/XyZyuGekFR pic.twitter.com/TVn9sE5whG