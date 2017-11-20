رابطة العالم الإسلامي تؤيد بيان "الوزاري العربي" حول التدخلات الايرانية

أيدت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية بخصوص التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مؤكدةً أن ما يقوم به محور الشر الإيراني من أعمال إرهابية من خلال نشر مجموعاته في دول تَدَخُّلِه باتت تهدد دول المنطقة بأسرها في سلسلة من الجرائم التخريبية ونشر الفتن الطائفية.

ودعت الرابطة جامعة الدول العربية إلى مواصلة موقفها الحازم بمخاطبة الأمم المتحدة للتدخل السريع بفرض عقوبات رادعة للنظام الإيراني الذي انتهك الاتفاقات والمعاهدات والأعراف الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وبينت أن محور الشر الإيراني بجرائمه العدائية تجاه المنطقة من خلال دعمه لوكلاء طائفيته مليشيا الحوثي وما يُسمى انتحالاً بحزب الله، وبخاصة تزويدهم بالصواريخ البلاستية يكشف للعالم وجه إيران الحقيقي المتمثل في التمادي بنشر الإرهاب المنظم.

وأوضحت ان إيران أصبحت مصدر قلق دولي مدفوعةً بأيديلوجيا متطرفةٍ كارهةٍ، ترفع شعار الموت والدمار لكل من يقف أمام مشروعها الطائفي.

وأكدت الرابطة في ختام بيانها أن العالم أصبح أمام أدلة العبث الإيراني وانتهاكاته الصارخة في كافة مناطق تدخله، وأنه لابد من إيقاف مده الإرهابي الذي سخر له كافة أساليبه الإجرامية.