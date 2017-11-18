لقاء للجنة الرباعية العربية قبل اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب السعودية، لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية.

وتعقد الجلسة برئاسة وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

وكانت المملكة السعودية قد دعت لعقد الاجتماع، بتأييد من الإمارات والبحرين والكويت، "لاتخاذ ما يلزم حيال تدخلات إيران في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي".

ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماع للجنة الرباعية العربية الوزارية المعنية بالتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية العربية، التي تضم كلا من المملكة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

كما سيعقب هذا الاجتماع، اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، للتشاور حول مشروع القرار المطروح، وتنسيق المواقف العربية تجاه خطة التحرك العربية المقترحة من قبل اللجنة الوزارية، للتصدي للتدخلات الإيرانية.