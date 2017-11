سعد الحريري يصل باريس.. ويتجه إلى لبنان الأربعاء

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري ، إلى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته، وذلك في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي قادماً من السعودية بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

هذا ومن المقرر أن يلتقي الحريري، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليبحث معه الأزمة السياسية في لبنان.

من جانبه، أفادت الوكالة الوطنية الرسمية، أن الحريري أبلغ الرئيس اللبناني، ميشال عون، في اتصال هاتفي، بحضوره إلى بيروت، الأربعاء، للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال.

To say that I am held up in Saudi Arabia and not allowed to leave the country is a lie. I am on the way to the airport Mr. Sigmar Gabriel.