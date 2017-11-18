سعد الحريري يصل باريس.. ويتجه إلى لبنان الأربعاء

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري ، إلى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته، وذلك في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي قادماً من السعودية بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

هذا ومن المقرر أن يلتقي الحريري، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليبحث معه الأزمة السياسية في لبنان.

من جانبه، أفادت الوكالة الوطنية الرسمية، أن الحريري أبلغ الرئيس اللبناني، ميشال عون، في اتصال هاتفي، بحضوره إلى بيروت، الأربعاء، للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال.

To say that I am held up in Saudi Arabia and not allowed to leave the country is a lie. I am on the way to the airport Mr. Sigmar Gabriel. — Saad Hariri (@saadhariri) November 17, 2017

وكان تلفزيون المستقبل أكد، بأن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري غادر الرياض فجر السبت، متوجها إلى فرنسا.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر السبت (11,00 ت غ) رئيس الوزراء اللبناني المستقيل في قصرالإليزيه، كما أعلن مكتب ماكرون الجمعة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل في تغريدة على حسابه على "تويتر" إن "ادعاء أني محتجز في السعودية أكذوبة.. أنا في طريقي إلى المطار".

وفي تغريدة لاحقة كتب الحريري: "اقول بوضوح أن الاعتداء على أي مواطن سعودي أو على ممتلكاته هو اعتداء على سعد الحريري وعلى بيت الوسط. مع يقيني بأن المعتدين هم جماعة مشبوهة، لا هدف لها إلا الفتنة".

وكان قد كتب في "تويتر" الجمعة "إقامتي في السعودية للتشاور حول مستقبل لبنان وعلاقته بمحيطه العربي".

وأضاف الحريري أن "كل ما يشاع خلاف ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي أو يتناول وضع عائلتي لا يعدو كونه مجرد شائعات".