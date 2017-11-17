مشروع قانون أميركي يعاقب الدوحة

ينتقد مشروع قانون أميركي، قطر بشدة، جراء الدعم الذي تقدمه للحركات الإرهابية، ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة حماس. وأقرت اللجنة القرار شفوياً، ما يمهد الساحة أمام نظره في مجلس النواب.

وينتقد التشريع، الذي دعمه النائب عن ولاية كاليفورنيا، إد رويس رئيس اللجنة، إمارة قطر على وجه التحديد، لتزويدها حماس «بدعم مالي وعسكري كبير». وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في وقت سابق من هذا العام، بسبب تمويلها للإرهاب. وردد الرئيس دونالد ترامب، الاتهامات ذاتها.

تشريعات

كما وافقت اللجنة على تشريع يوقف المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية، حتى اتخاذ خطوات موثوقة لوقف أعمال العنف ضد المواطنين الأميركيين والإسرائيليين. وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، مشروع القانون دون معارضة، وذلك بعد تعديل سابق على التشريع، ليسمح باستثناءات، مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.