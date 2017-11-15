عاهل الأردن: أمن الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال مباحثاته مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقوف الأردن إلى جانب البحرين في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن دول الخليج العربي يعتبر ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات التي تمر بها، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب البحرين الشقيقة في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها.

وعقد الملك عبدالله الثاني مع عاهل البحرين، في المنامة أمس، مباحثات تناولت العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتناولت المباحثات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمساعي الرامية للتوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شاملة.

وأكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن إلى جانب البحرين في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، مشيراً في هذا السياق إلى أن أمن دول الخليج العربي يعتبر ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات التي تمر بها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أن الملك حمد بن عيسى أكد خلال اللقاء عمق العلاقات البحرينية الأردنية التي تجسد تاريخاً طويلاً من التفاهم والتنسيق على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشاد بالمواقف المشرفة التي تقفها دائماً المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه البحرين، فيما أعرب العاهل الأردني عن اعتزاز بلاده قيادةً وشعباً بروابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة الذي تجمعه بالبحرين.