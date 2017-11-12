الجيش المصري يضبط متشدداً و"مراقبين" وسط سيناء

أعلن المتحدث العسكري المصري، الأحد، عن توقيف متشددين، وضبط سيارات كانت تحمل مواد تستخدم في صناعة العبوات، وسط سيناء شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث، في بيان على صفحته في فيسبوك، "استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من تنفيذ عدد من الكمائن غير المدبرة بوسط سيناء أسفرت عن ضبط فرد مشتبه به في دعم العناصر التكفيرية وعربة ربع نقل مخبأ بها كمية كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً عن ضبط (5) أفراد آخرين أثناء قيامهم بمراقبة تحركات القوات".

وأضاف البيان "في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المعابر والمنافذ المؤدية إلى سيناء نجحت عناصر التأمين في ضبط عدد (5) عربات بداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة وقطع غيار الدراجات النارية وبعض المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية لوسط سيناء".