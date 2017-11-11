تونس تمدد «الطوارئ» 3 أشهر

أصدر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمس، قراراً بتمديد حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد ثلاثة أشهر إضافية بداية من بعد غدٍ. وتمّ إعلان حالة الطوارئ في تونس 24 نوفمبر 2015، إثر التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 جندياً بين قتيل وجريح. وتسعى تونس جاهدة للقضاء على أنشطة المتطرّفين، بعد أن أدت عدة هجمات إرهابية إلى هروب السياحة.