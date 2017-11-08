الرياض: الأيام تثبت كذب الحزب الضال

تفاعل ملف استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على نحو واسع، ففيما أعلن رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، تفاهمه التام مع رئيس الجمهورية ميشال عون في شأن الأزمة.

مؤكّداً أنّه من المبكّر الحديث عن استقالة أو تشكيل حكومة، شدّد وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، على أنّ الأيام ستثبت أكاذيب وادعاءات حزب الشيطان، بشأن ما يقوله عن إجبار المملكة الحريري على الاستقالة، وأنّه تحت الإقامة الجبرية.

وأكّد السبهان، أنّ ما يقوله حزب الله عن إجبار السعودية الحريري على الاستقالة، هي مجرد أكاذيب وادعاءات من حزب الشيطان، لا يمكن تصديقها. وأضاف أنّ الحريري وأسرة الحريري واللبنانيين، السعودية هي بلدهم.

ومن غير المعقول أن نصدق أكاذيب حزب الله وقائده الناقص، هم دائماً كاذبون ناقصون، لو استطعنا أن نسمع أكاذيبهم لسنوات، لكانوا الآن مسيطرين على الشمس والقمر، ويديرون الحركة الكونية، هذه الأكاذيب التي يبثونها، هي لمحاولة تشتيت انتباه اللبنانيين، هي أحاديث كاذبة وخاطئة.

نقص وضلال

واستغرب السبهان من حديث حزب الله عن وجود الحريري تحت الإقامة الجبرية في السعودية، بقوله: «من هو تحت الإقامة الجبرية، شخص يستقبله خادم الحرمين الشريفين، هذه أكاذيب لا يمكن أن يصدقها عقل أو بشر»، مشيراً إلى أنّ الأيام القادمة، ستثبت صحة هذا الكلام، وكذب ادعاءات هذا الحزب الناقص الضال، هو وقائده.

وأشار السبهان إلى أنّ حزب الشيطان، يشارك في كل العمليات الإرهابية في السعودية وفي اليمن، لافتاً إلى أنّ زمن التمييز بين حزب الله والحكومة اللبنانية انتهى. وأردف السبهان: «انتظرنا من الحكومة اللبنانية أن تكون أشد في التعامل مع حزب الشيطان وتردعه، ولكن هناك من سيردعه، ويجعله يعود لكهوفه في جنوب لبنان».

في بيروت أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، عن تفاهمه التام مع عون في شأن أزمة استقالة الحريري، وتأييده البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية إثر الاستقالة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن عون استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، فور وصوله إلى بيروت، آتياً من شرم الشيخ، وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة المحلية، إثر إعلان الحريري، استقالته من الخارج، ونتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الرئيس عون في هذا الشأن.

وقال برّي: «التفاهم مع عون في الأزمة الراهنة كامل وتام ومنجز، وأؤيد حرفياً البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بالاستقالة»، مشيراً إلى أنّ من المبكّر جداً الحديث عن استقالة أو تشكيل حكومة.

بدوره، قال رئيس وزراء لبنان السابق، فؤاد السنيورة، أمس، إن سعد الحريري سيعود إلى لبنان. وأضاف السنيورة، عودة سعد الحريري هي الأولوية على أي أمر آخر، وتابع: «أنا على تواصل مع الرئيس الحريري، وآخر اتصال كان البارحة».

لا مشاورات

في السياق، كشفت مصادر سياسية، أن لا مشاورات نيابية خلال الأسبوع الحالي لتكليف شخصية لبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر، إنّ هذه المشاورات لن تحصل قبل أن يتمكن الرئيس ميشال عون، من تأمين شخصية سنية تقبل بهذه المهمة، لا سيّما أن عدداً من القيادات السنية، أبدت رفضها لقبول تكليفها بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة.

وأضافت المصادر، أن مرحلة الترقب ستستمر حتى نهاية الأسبوع، مرجّحة أن يكون الأسبوع المقبل بمثابة أسبوع القرار، والتحرك باتجاه إيجاد البدائل والحلول للأزمة الراهنة.