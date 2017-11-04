بيان من رئاسة الجمهورية بشأن استقالة الحريري

قالت رئاسة لبنان في بيان، السبت، إن رئيس الجمهورية ميشال عون تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الموجود خارج لبنان، وأعلمه باستقالة حكومته.

وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون "ينتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت للاطلاع منه على ظروف الاستقالة."

وكان الحريري أعلن استقالته، يوم السبت، في كلمة متلفزة هاجم فيها حزب الله وتدخلات إيران في لبنان والمنطقة العربية.

وقال الحريري في خطاب بث على قناة المستقبل اللبنانية "أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية"، واصفا ما يعيشه لبنان حاليا بما كان سائدا ما قبل اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وتحدث عن أجواء "في الخفاء" لاستهدافه أيضاً.

وجاءت استقالة الحريري بعد لقائه في بيروت مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي.