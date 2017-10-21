قضية جنسية تلاحق حفيد مؤسّس الإخوان

تقدمت سيدة تدعى هند العياري،أمس، بشكوى في فرنسا ضد السويسري طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان، حسن البنا، تتهمه فيها باغتصابها والاعتداء عليها جنسياً.

وقدمت الشكوى إلى النيابة العامة في مدينة روان في شمال غرب فرنسا حيث تقيم المشتكية، التي تبلغ من العمر 40 عاماً، وهي حالياً رئيسة جمعية تعنى بحقوق المرأة. وتتضمن الشكوى، حسب ما ورد في النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اتهامات بارتكاب «جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية وأعمال عنف متعددة وتحرش وتهديد».

وأعلنت العياري، على صفحتها في فيسبوك، أنها كانت «ضحية لشيء خطير جداً قبل سنوات»، وبأنها لم تكشف يومها اسم المعتدي عليها بسبب «التهديدات التي وجهها إليها». وأضافت على فيسبوك «لأسباب متعلقة بالحياء لن أقدم تفاصيل حول ممارساته التي عانيت منها، ويكفي القول إنه استفاد كثيراً من هشاشتي». وأردفت «تمردت بعد ذلك وصرخت في وجهه طالبة منه أن يتوقف فشتمني وصفعني وضربني». وتابعت «أؤكد اليوم أن الزبير ليس سوى طارق رمضان».

وكانت العياري نشرت كتاباً بعنوان «اخترت أن أكون حرة» في نوفمبر 2006، قالت فيه إنها تعرضت للاعتداء من داعية وأعطته اسم الزبير، وروت كيف التقته في أحد فنادق باريس بعد أن ألقى محاضرة.

وقال أحد محاميها جوناس حداد «هند العياري لم تتكلم قبلاً لأنها كانت خائفة». وتابع «مع بدء الكلام عن الاعتداءات الجنسية في العالم منذ أيام، قررت أن تروي ما عانت منه والتوجه إلى المحاكم». ويبلغ رمضان الخامسة والخمسين من العمر ويحمل الجنسية السويسرية، وهو نجل سعيد رمضان الذي اقترن بابنة البنا، وتولى مسؤولية مالية في التنظيم.