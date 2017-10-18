البحرين تعلن إبرام صفقة لشراء طائرات «اف 16» الأميركية

أعلنت قوة دفاع البحرين أمس إبرام صفقة تقدر بـ 3.8 مليارات مع شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية لشراء 16 طائرة من طراز F16 المطورة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بالمركز الإعلامي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، برئاسة اللواء الركن طيار حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني الذي أشار بأن هذه الطائرات المتطورة ستساهم بفاعلية في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني. وقال ريك غرويس نائب رئيس شركة نائب رئيس شركة «لوكهيد مارتن» إن البحرين تعد من أوائل الدول التي تعقد هذه الصفقة في المنطقة.