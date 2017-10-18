الإمارات تدين اعتداء العريش الإرهابي وتؤكد دعمها القوي لمصر

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أول من أمس، وسط مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة. وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق، وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية. وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. أبوظبي - وام