الإمارات تنهي مهمة السفير غير المقيم لدى كوريا الشمالية

قررت دولة الإمارات إنهاء مهمة سفيرها غير المقيم لدى جمهورية كوريا الشمالية، وإنهاء مهمة سفير بيونغ يانغ غير المقيم لدى دولة الإمارات.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات وضعت الآليات التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة فيما يخص كوريا الشمالية وبرنامجها النووي، وخاصة القرارين 2371 و2375.

وتعرب وزارة الخارجية عن تطلعها إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للبرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية الذي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات، بصفتها عضواً فاعلاً ومسؤولاً في الأسرة الدولية، ستقوم بدورها كاملاً ضمن الشرعية الدولية لتطبيق إرادة المجتمع الدولي.

وتعلن وزارة الخارجية اتخاذ دولة الإمارات إجراءات إضافية تعزز العمل الجماعي للمجتمع الدولي في هذا الصدد، وتشمل: إيقاف إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني كوريا الشمالية، وإيقاف إصدار تراخيص جديدة لأية شركات كورية شمالية.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات التي تعلن عنها دولة الإمارات تأتي في سياق مسؤوليتها، بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، لتعزيز الإرادة الدولية، والحرص على وقف انتشار الأسلحة النووية والبرنامج الصاروخي التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.