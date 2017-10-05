الإرهاب القطري يطـال لاعـب الجـزيرة

احتجزت السلطات القطرية داخل مطار حمد الدولي بالدوحة، لاعب فريق نادي الجزيرة الإماراتي، البرازيلي رومارينهو، لأسباب غير معلومة، منذ صباح أمس، وفقاً لما نقله موقع بوابة العين الإخباري عن مصدر مطلع داخل نادي الجزيرة.



وأضاف المصدر أن اللاعب استأذن من النادي للذهاب إلى قطر خلال فترة الراحة بسبب الأجندة الدولية للحصول على باقي مستحقاته المالية من ناديه السابق الجيش القطري، ووافق النادي على طلب اللاعب، وأضاف: فوجئنا بوكيل اللاعب يخبرنا بما حدث معه في قطر من تصرف همجي، من دون وجود أي أسباب معلومة. واوضح أن وكيل اللاعب تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يحتج فيها على ما حدث مع اللاعب، مطالباً بالتدخل للسماح له بالعودة إلى الإمارات واستئناف تدريباته مع «الجزيرة»، قبل مواجهة العين، الجمعة، ضمن مباريات كأس الخليج العربي.



بلطجة

وأكد المدير التنفيذي لنادي الجزيرة عايض مبخوت في تصريح لـ"البيان"، أن احتجاز محترف الفريق الأول لكرة القدم رومارينهو من قبل السلطات القطرية أمس، هي سياسة «بلطجة وإرهاب» وأن الحكومة القطرية ترفع شعارات واهية، مخالفة لما تقوم به على أرض الواقع من سياسات.



وأوضح أن اللاعب غادر إلى الدوحة لكي يستلم حقوقه المالية لدى السد القطري، وفي مطار الدوحة تفاجأ رومارينهو باحتجازه بداعي مستحقات متبقية لدى السد القطري، ما اضطر نادي الجزيرة إلى الاستفسار عن أسباب الاحتجاز وكان الجواب بأن اللاعب يجب عليه دفع مستحقات بدل انتقال.

وشدد مبخوت على أن اللاعب والنادي ليس لديهما أي مستحقات مالية تدفع للنادي القطري بشأن صفقة انتقال رومارينهو والدليل على ذلك أن نادي الجزيرة حصل على بطاقة اللاعب الدولية، واللاعب نفسه انتظم في صفوف الفريق منذ الصيف الماضي. وأوضح أن نادي الجزيرة أعد فريقاً حقوقياً رفيع المستوى وقام بالشكوى لدى «الفيفا» والاتحاد الآسيوي واتحاد اللاعبين الدوليين والسفارة البرازيلية، كما أن التنسيق جار مع وكيل أعمال اللاعب والذي تقدم بشكوى إلى حقوق الإنسان، والجميع في استغراب لما بدر من الجانب القطري وإدخال الرياضة في السياسة.



سياسة تعسّفية

وأكد مبخوت أن السلطات القطرية أضرت بسمعة المنطقة بأكملها وتناست أن اللاعب دولي ويحظى بشعبية كبيره في بلاده البرازيل، وهو أيضاً معروف على المستوى الدولي، والعمل غير المسؤول من قبل السلطات القطرية، يؤكد على سياساتها التعسفية وعدم احترام المواثيق الدولية.



وتابع: الأمور لا تأخذ على هذا الصورة ولا يعتقد أنها تحدث على المستوى الدولي، وإذا كان الجانب القطري يطالب بمستحقات مالية لدى اللاعب، فلماذا لا يتم التواصل بشكل مباشر مع نادي الجزيرة أو وكيل أعماله للنقاش في هذا الأمر وإن صح، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب يرجع بقطر إلى العصر الحجري وعصر الهمجية.



وأضاف: يحتفظ نادي الجزيرة بحقوقه والأضرار التي وقعت على النادي إذا حجز لاعبه الدولي، والفريق القانوني لدى النادي يدرس حالياً الإفراج عن اللاعب مبدئياً مع المطالبة بحقوق النادي، وسينظر الفريق القانوني مخاطبة أي جهة منوط بها هذا العمل، سواء الاتحاد القطري لكرة القدم أو الحكومة القطرية.



رياضة وسياسة

وأكد رئيس تحرير جريدة الملاعب، وعضو مجلس اتحاد الإعلام الرياضي صالح الراشد، أن الرياضة لا تنفصل عن السياسة، وأن المخرجات السياسية تقع على عاتق وكاهل الرياضيين. إن احتجاز رومارينهو من دون تجاوزات يمثل تصعيداً خطيراً للأزمة والمطلوب في هذه المرحلة التهدئة وليس التأزيم وسينعكس هذا دون شك على علاقة الدول السياسية.



يضيف الراشد: هذه الخطوة ستكون لها آثار من أهمها صورة قطر أمام العالم وخاصة أنها ستستضيف بطولة كأس العالم في عام 2022، وهذا تهديد فعلي لإقامة البطولة، ومن المحتمل أن تقدم شكوى ضدها للاتحاد الدولي لكرة القدم وأن يتم محاسبتها على هذه لخطوة التي ستسجل ضدها.



إرهاب رياضي

أكد لاعب نادي الجزيرة الأردني السابق عمر الكيالي، أن احتجاز قطر للاعب رومارينهو يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب وهو الإرهاب الرياضي، متسائلاً: ما ذنب هذا اللاعب حتى لو كان له رأي مخالف ومعارض للسياسة القطرية؟ مضيفاً أن العالم أجمع سيشهد على هذا الأمر ويعتبره نقطة سوداء في منهجية قطر وتعاملها مع الرياضيين.