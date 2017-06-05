يمنيون: «الجزيرة» تدعم الإرهاب في المحافظات المحررة

تواصل قناة الجزيرة هجومها الإعلامي والتحريض على الأجهزة الأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، إذ تتناول القناة وبشكل يومي تقارير تحريضية ضد قوات الأمن والحزام الأمني والنخبة الحضرمية، وهي الأجهزة التي كان لها دور كبير في تحرير هذه المحافظات من العناصر الإرهابية بدعم من قوات التحالف العربي وخلال وقت قياسي.

ناشطون يمنيون اتهموا قناة الجزيرة بدعم الإرهاب في المحافظات اليمنية المحررة، وذلك من خلال مهاجمة الأجهزة الأمنية التي حققت إنجازات في مجال مكافحة الإرهاب في كل من عدن ولحج وحضرموت.

وقالوا إن تحريض قناة الجزيرة على استهداف الأجهزة الأمنية، التي تمكنت من تحقيق انتصارات متتالية في مكافحة الإرهاب، يأتي للدفاع عن الجماعات الإرهابية، وتخفيف الضغط عليهم.

الكاتب الصحفي والســـياسي الجنوبي هاني مسهور قال إن قناة الجزيرة سعت خلال الأيام الماضية وعبر تقارير مغلوطة تنشرها إلى التحريض على الأجهزة الأمنية في عدن وحضرموت.

مقدّمة خطيرة

وأضاف مسهور في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هذه التقارير هي مقدمة خطيرة لعمليات إرهابية يتم التحضير لها لاستهداف حضرموت وعدن، لإثبات الاختراق الأمني الذي يشرف عليه التحالف العربي. وقال إن التقارير المغلوطة التي تقدمها قناة الجزيرة حول النخبة الحضرمية والحزام الأمني تعتبر تحريضا مباشرا بهدف استهداف هذه القوات.

وتساءل الصحافي باسم الشعيبي على صفحته على الفيسبوك قائلاً «قطر تنفي دعم الإرهاب.. طيب قولوا لنا.. ما تفعله قناة الجزيرة من تحريض ضد الأجهزة الأمنية بعدن وحضرموت يخدم من غير الإرهابيين؟».

بدوره قال الناشط رائد الربيعي إن «الجزيرة» لا تهاجم الإرهاب في اليمن، لكنها تهاجم من يحاربه من خلال مهاجمتها للحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية وهما الأجهزة التي حققت الانتصارات في مكافحة الإرهاب.