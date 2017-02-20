اشتباكات بين شركاء الانقلاب في صنعاء

تفجّر خلافُ دامٍ بين ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح في صنعاء، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس، بين شريكي الانقلاب وسط صنعاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، مشيرةً إلى أنّ المواجهات وقعت إثر سعي الحوثيين إلى السيطرة على سوق شعبي يقع تحت سيطرة قوات صالح.

وأضافت المصادر أن المعارك أدت إلى مقتل ثلاثة حوثيين وإصابة آخرين، فضلاً عن جرح مدنييْن. في الأثناء، حرّرت قوات الشرعية مواقع جديدة غربي تعز، بعد مواجهات مع ميليشيات الانقلابيين.كما تجددت الاشتباكات العنيفة في جبهة حلفان بمديرية عتمة غربي محافظة ذمار بين قوات الشرعية والانقلابيين.

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