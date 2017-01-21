الإمارات تركّب أطرافاً صناعية للجرحى في مأرب

قام وفد طبي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، بتركيب 23 طرفاً لمعاقين من جرحى الحرب بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وهذه هي الدفعة الأولى من ضمن 70 حالة قامت وفود طبية في أوقات سابقة بمعاينتها وأخذ قياساتها من أجل توفير أطراف صناعية لها، وتم تركيب 23 منها، وسط فرحة الجرحى الذي فقدوا أطرافهم في الحرب ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع.

وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، إن هذه المنحة هي استكمال لما بدأته دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم لمركز العلاج الطبيعي بالمحافظة، والذي تكفلت به كلياً، وزودته بأحدث الأجهزة في المعالجة بالفيزياء الصناعية وجهاز تخطيط الأعصاب.

دعم المشاريع

وأضاف في تصريح لـ«البيان» أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقوم بجهود جبارة لدعم المشاريع في مأرب، في المجالات كافة، لا سيما الصحية منها كونها أولوية وتحتاج للتدخل السريع.

وأشار أن دولة الإمارات دعمت، ولا تزال، هيئة مستشفى مأرب وأعادت تأهيله بالعديد من الأجهزة والمعدات، وهو عمل تشكر عليه، وليس بغريب دعمها لأشقائها في اليمن على مدى تاريخ العلاقة بين البلدين.

وتابع أن هناك مشاريع قدموها للإمارات فيما يخص مطار مأرب، والكهرباء والطرقات والصحة والتعليم، وإعادة تأهيل قنوات الري التابعة لسد مأرب الذي أعاد بناءه المغفور له مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن الإمارات وعدت بتمويل تلك المشاريع في إطار دعمها للتنمية في المحافظة.