مساعدات إنسانية إماراتية لسكان سواحل اليمن الغربية

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإنسانية للأسبوع الثاني على التوالي في مناطق رأس العارة وباب المندب، في وقت دشن محافظ مأرب، الحملة الرابعة لتوزيع 10 آلاف سلة غذائية على أسر الشهداء والمرابطين في جبهات المحافظة، مقدمة هيئة الهلال الإماراتي، وذلك في إطار عمليات الدعم والإغاثة التي تقوم بها دولة الإمارات لمساعدة الشعب اليمني الشقيق الذي يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب الحرب التي سببها الانقلابيون من ميليشيات الحوثي والمخلوع.

ووزع فريق الهلال الأحمر 1000 سلة غذائية و100 خيمة على السكان المحتاجين لتمكينهم من التغلب على الأحوال المعيشية التي يعيشونها. يأتي هذا الدعم المستمر في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الساحل الغربي في ذوباب حملة عسكرية تقوم بها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بإسناد من دول التحالف العربي، وتتصدّرها القوات المسلحة الإماراتية، لتطهيرها من ميليشيات الحوثي والمخلوع.

وأكد فريق الهلال الأحمر أن هذا الدعم المقدم بداية لدعم سيستمر للمناطق المحررة خلال الأيام المقبلة. وعبر سكان باب المندب والمناطق الساحلية عن ارتياحهم لهذه اللفتة الكريمة التي تقوم بها دولة الإمارات ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي تجاه الأسر الفقيرة. وقدموا شكرهم لدولة الإمارات لمواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية وخصوصاً مع تفاقم الأزمة وارتفاع أسعار المعيشة مقارنة بظروفهم الصعبة.

وأعرب مسؤولو المنطقة عن تقديرهم لجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها المتواجد على الأرض اليمنية لمساعدة المحتاجين والفقراء. كان فريق الهلال الأحمر الإماراتي وزع الأسبوع الماضي ما يزيد على 2700 سلة غذائية لمناطق الصبيحة، وخور عميرة، ورأس العارة، وباب المندب.

حملة في مأرب

في الغضون، دشن محافظ مأرب، سلطان العرادة أمس، الحملة الرابعة لتوزيع مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي على أسر الشهداء والمرابطين في جبهات المحافظة والتي تشمل 10 آلاف سلة غذائية.

وأعرب المحافظ عن شكره لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على ما تقدمه من مساعدات للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال المرحلة الراهنة وما يمر به الشعب اليمني من أوضاع مأساوية. وأكد أن هذه المساعدات تعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

سلسلة

من جانبه، قال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي أحمد حسن هادي السيفي إن هذه الدفعة من المساعدات تأتي ضمن سلسلة المعونات الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف محافظات اليمن، وهي تعبير عن مشاركة أهل الإمارات لإخوانهم في مأرب همومهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها، وسيراً على الخطى التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مد يد العون والمساعدة للأشقاء وتسير على هداها من بعده قيادتنا الرشيدة.

ولفت محافظ مأرب إلى أن الحملة تستهدف توزيع المساعدات على 10 آلاف أسرة، معرباً عن شكره للسلطة المحلية في مأرب، التي زودت الهلال الأحمر الإماراتي ببيانات المستفيدين وآلية التوزيع التي تضمن وصول المساعدات للمحتاجين.

حضر تدشين الحملة د. عبدربه مفتاح وكيل محافظة مأرب نائب رئيس لجنة الإغاثة في المحافظة وأعضاء اللجنة وفريق الهلال الأحمر الإماراتي.