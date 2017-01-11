الأمم المتحدة تدين هجوم قندهار الإرهابي وتؤكد تضامنها مع الإمارات وأفغانستان

أدانت الأمم المتحدة اليوم الهجمات الإرهابية الآثمة التي استهدفت أمس دار الضيافة لوالي مقاطعة قندهار ومنطقة مقر البرلمان في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال مكتب الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة في بيان له إن هذه الهجمات الدنيئة أسفرت عن إصابة سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان ومحافظ قندهار .. فضلا عن مقتل العشرات بينهم إماراتيون مكلفون بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان.

وعبر البيان عن أحر تعازي الأمم المتحدة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعرب عن تضامن المنظمة الدولية مع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أفغانستان وشعبيهما .. مشددا على دعوتها لتقديم المسؤولين عن هذا الهجوم الآثم إلى العدالة.

واعتبرت الأمم المتحدة في بيانها الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين بما في ذلك المبعوثين الدبلوماسيين .. بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا يمكن تبريرها على الإطلاق.