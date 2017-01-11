فرنسا تدين حادث قندهار الإرهابي

أدانت فرنسا الليلة الماضية الإعتداء الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة والي محافظة قندهار الأفغانية وأسفر عن إصابة سفير الدولة واستشهاد عدد من الإماراتيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان.

كما أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها عن إدانتها الاعتداء الذي وقع قرب مبنى البرلمان في كابول وتسبب في مقتل / 30 / شخصا وإصابة العشرات.

وقدمت الخارجية الفرنسية خالص تعازيها ومواساتها لعائلات القتلى .. متمنية الشفاء العاجل للمصابين وفي مقدمتهم سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية.

وجددت فرنسا دعمها الكامل للسلطات الأفغانية في حربها ضد الإرهاب.