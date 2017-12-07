لماذا تلعثم ترامب وهو يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟

ما زالت مواقع التواصل تستقبل منذ أمس الأربعاء، ملاحظات كثيرين عن "ابتلاع" الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبعض الأحرف ولعثمته لها وهو يلقي كلمة اعترافه أمس بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، خصوصا عندما لفظ United States في عبارته الأخيرة، فقد قالها "شتيت" بوضوح، مستبدلا السين بشين، وفق ما نسمعه بالفيديو أدناه.

وكانت الممثلة الأميركية "ميا فارّو" من أوائل الملاحظين لتبلبله في لفظ بعض الأحرف، فكتبت "تغريدة" بحسابها "التويتري" تساءلت فيها عن سبب لعثمة ترامب لكلامه. واعتقد البعض أن الرئيس قد فقد السيطرة على لسانه بنهاية الخطاب الذي استغرق 11 دقيقة.

أصاب الأميركيين بالحيرة وشوّش مسامعهم

وفي "تويتر" تغريدة مهمة، كتبها "جون أرافوزيس" وهو صحافي أميركي وناشط حقوقي، بث معها فيديو عن كلمة ترامب وأشار إلى تلعثمه بنهايتها، وما قاله نال إعجاب 1200 من متابعيه البالغين 73400 وأعاد تغريدها 917 ورد عليها 573 منهم.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" في خبر مختصر بموقعها اليوم، إلى أن ترامب أصاب الأميركيين بالحيرة وشوّش مسامعهم من تعبه في الكلام، خصوصا بنهاية خطابه، ونشرت تغريدة لماركوس ديش، وهو صحافي أميركي وناشر، ذكر فيها أن ترامب "كان يتأنفف باستمرار (من أنفه) أثناء الخطاب.

وذكرت زاك بيتاكيناس المساعد السابق لهيلاي كلينتون، في تغريدة لها: "هل أنا في حلم، أم أن خطاب ترامب كان ملعثما بشكل لا يصدق"؟ وأن أميركيين تساءلوا إذا كان الرئيس يتناول أدوية، أو يضع طاقم أسنان خانه، فبدل لفظه States لفظها Shtates.

والتلعثم، المعروف أيضا باسم "عسر التلفظ"، هو حالة عصبية، ناتجة عن إصابات عصبية في المكونات الحركية بجهاز الكلام الحركي" وتصيب العضلات المساعدة في تكوين الكلام.