اللحوم الحمراء وراء الإصابة بــ8 أمراض

خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن تناول المزيد من اللحوم الحمراء مرتبط بزيادة خطر الوفاة نتيجة ثمانية أمراض شائعة منها السرطان والسكري وأمراض القلب وكذلك جميع المسببات الأخرى للوفاة. وفحص باحثون بيانات نحو 537 ألف بالغ تراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاماً ووجدوا أن الأشخاص الذين أكلوا لحوماً حمراء بأكبر كميات زادت احتمالات وفاتهم نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات بنسبة 26 بالمئة مقارنة بأولئك الذين تناولوها بكميات أقل.

لكن الباحثين ذكروا في دورية (ذا بي.إم.جيه) أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء، بما في ذلك الدواجن والأسماك، كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة جميع المسببات بنسبة 25 بالمئة خلال فترة الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها.