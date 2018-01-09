مساعد خاص للتسوق.. آخر الابتكارات في دبي

في كل عام، تتخذ تجربة التسوق في دبي أبعاداً جديدة مع تطوير خدمات مبتكرة، تنفذ لأول مرة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبعضها لأول مرة عالمياً.

ويتبارى شركاء "مهرجان دبي للتسوق"، سواء في مجال مراكز التسوق الفاخرة أو الفنادق الفاخرة، من أجل تقديم تجارب تغني المهرجان، وللإفادة أيضاً من ملايين الزوار الذين يتوافدون على هذه المدينة خلال هذا الموسم الشتوي الذي "تدفئه" التنزيلات الخيالية على الأسعار.

آخر الابتكارات التي تمزج بين التسوق الفاخر والإقامة الفاخرة، هو مفهوم "مساعد التسوق الشخصي" الذي توفره شركة "فور سيزونس" بالشراكة مع كل من محلي بلومينغديلز وهارفي نيكلوز في دبي مول ومول الإمارات. إذ أن الإقامة ضمن مجموعةٍ من الأجنحة الفخمة في فرعي الشركة الفندقية العريقة فورسيزونز دبي على شاطئ جميرا، أو فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي في دبي، تمنح تلقائياً النزلاء تجربة تسوقٍ شخصية في مركزي التسوق.

فحص بشرة وكاب كيك

ليس ذلك فحسب، بل يمكنهم الاستمتاع بفخامة وسائل النقل التي توصلهم إلى مراكز التسوق مساعد التسوق الشخصي الخاص بهم. وتستمر التقديمات الخاصة ضمن هذه الباقة مع غرفة قياسٍ خاصة في بلومينغديلز، لا يستخدمها أي من الزبائن الآخرين جمعت فيها مجموعةً من أحدث أزياء الموضة.

إضافةً إلى توفير وقتٍ خاصٍ للاهتمام بالضيوف والعناية بهم عبر مجموعةٍ متنوعة من جلسات المناكير أو الباديكير أو السيشوار في الصالون الخاص بالمحل. إلى جانب تجربةٍ احترافية في وضع مكياجهم على يد أحد خبراء المكياج؛ وفحوصات تحليل طبيعة البشرة وجلسة العلاج بقناع LED لتصبح بشرتهم أكثر انتعاشاً وحيوية. بعد ذلك يتم تقديم أشهى أنواع الكب كيك للمتسوقين.

وليس ذلك كل شيء، إذ يمكن للضيوف قضاء جلسة شخصية مع أحد خبراء التصميم الداخلي في بلومينغديلز هوم لتعلم الكثير عن أفضل طرق اقتناء قطع الأثاث المنزلي. وبعد يوم حافل، سينعم الضيوف بتجربة ارتشاف شاي بعد الظهيرة لشخصين في أرماني دبي كافيه.

أما في هارفي نيكلز فإضافة إلى تجارب التجميل يمكن للزوار تخصيص التصاميم التي يشترونها بقطعة خاصة يمكنهم تطريز أو نقش أو حفر أي اسمٍ يرغبون به أو الأحرف الأولى منه أو أي عبارةٍ أخرى يحبونها.