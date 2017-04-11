7 نصائح مهمة لسلامتك عند تناول الأدوية

الدواء ضرورة لكل الناس ، ورغم أن الأدوية تساعد في القضاء على كثير من الأمراض بسرعة، إلا أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذا يجب اتباع مجموعة من النصائح عند تناول الأدوية بشكل عام.

هذه سبع نصائح يفضل اتباعها عند تناول الأدوية حسب ما نقلموقع " العربية نت " عن "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي: