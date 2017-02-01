ماذا يحدث للجسم إذا تناولت أرجل الدجاج؟

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يحب أغلب الناس لحم الدجاج فهو خفيف من ناحية الهضم إلى جانب أنه لا يحتوي على دهون معقده صعبة الهضم مثل اللحم الأحمر، كما يقدم بأكثر من طريقه شهيه إلى جانب أنه أرخص من اللحوم الحمراء، فاستهلاكه اكثر.

هناك جزء من جسم الدجاجة نقوم برميه ولكن اكتشف مؤخراً أن له فائدة كبيرة، هذا الجزء هو أرجل الدجاج حيث اكتشفت دراسة يابانية أن أرجل الدجاج بها ماده لزجة وهي الكولاجين التي تشفي العديد من الأمراض.

فوائد مادة الكولاجين الموجودة في أرجل الدجاج:-

* تحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه.

* تعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي اقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصه عند الأطفال.

الطريقة المثلى في طهو أرجل الدجاج:-

يفضل أكل أرجل الدجاج مسلوقة في ماء وبعض الملح والفلفل، أفضل من قليها الذي يقلل من نسبة الكولاجين الموجودة فيه.

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