موز ياباني بقشور صالحة للأكل

بعد فاكهتي اليوسفي والعنب خاليتي البذور، والأفوكاتو من دون نواة، جاء الدور على الموز بقشور صالحة للأكل، حيث تمكنت الشركة الزراعية اليابانية ( D&T Farm) من تطوير طريقة تسمى (الايقاظ بالتجميد) لأجل انتاج موز بقشور لينة قابلة للهضم وخالية من أية مواد كيميائية.

الموز، الذي أطلق عليه باليابانية "الموز المدهش"، أُنتج عن طريقة عملية "تناوب التجميد والتسخين"، التي تسرِّع النمو، حيث قامت المزرعة الموجود بجزيرة "أوكيناوا" بتجميد الشتلات تحت درجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، وذلك قبل إعادة تسخينها فزراعتها، ما نتج عنه موز يحتوي على 24.8 جرام من السكر مقابل 18.3 جرام في الموز العادي، بالإضافة إلى غناه بالفيتامينات وعنصر الماغنيسيوم والرائحة القوية.

التقنية الجديدة حولت اليابان، من أحد أكبر مستوردي الموز في العالم، إلى منتج لهذه الفاكهة الاستوائية.

تبقى الإشارة إلى ان ظهور النقاط السمر على القشور دليل على أن الموز ناضج وصالح للأكل.