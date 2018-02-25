خبيرة اقتصادية: كتاب «رؤيتي» ملهم لتنمية إفريقيا

قالت دوليكا باندا، الخبيرة الاقتصادية الزامبية الرائدة على مستوى القارة الإفريقية، إنها استمدت الإلهام من كتاب «رؤيتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في إشارة إلى اعتمادها على الكتاب كنهج مثالي جدير بالاتباع لحل مشاكل التنمية في الدول الإفريقية.

جاء ذلك في سياق حوار أجرته مجلة «أفريكان بيزينيس» المتخصصة في شؤون المال والأعمال في أفريقيا مع باندا لاستطلاع رأيها في مشاكل التنمية التي تواجهها القارة السمراء، باعتبار باندا خبيرة اقتصادية يشار إليها بالبنان، وعملت لفترات طويلة في هيئات ومؤسسات اقتصادية عالمية كالبنك الدولي والمؤسسة التمويل الدولية، وهي تشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أفريكان ريسك كاباسيتي انشورينس ليميتد».

وقالت باندا: «مدني الكتاب الرائع «رؤيتي.. التحديات في سباق التميز» بالإلهام»، وأضافت أن القارئ يجد في كل جملة فيه تقريباً قراراً يستند إلى رؤية واضحة وهو قابل للتنفيذ.