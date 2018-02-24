عملية ولادة على الهواء مباشرة

أنجبت مذيعة أميركية تعمل في برنامج أسبوعي صباحي طفلاً على الهواء مباشرة أثناء انهماكها في العمل. وذكرت «ديلي ميل» أن كاسيداي بروكتور التي تعمل في إذاعة «آرك» المحلية بمدينة سانت لويس بثت عملية ولادتها القيصرية على الهواء.

وكانت بروكتور قد بدأت تشعر بآلام المخاض، فنسق مسؤولو الإذاعة مع المستشفى لبث عملية الولادة.

وأبلغت الأم محطة «بي بي سي» اللندنية أن عملية بث الولادة كانت بنت اللحظة ولم يجر لها تخطيط مسبق، حيث ولد الطفل قبل موعده بأسبوعين.

وتقول بروكتور في هذا الصدد: «لقد كان شيئاً رائعاً أن أتمكن من مشاركة أكثر الأيام إثارة في حياتي مع المستمعين في الإذاعة، وبدا ذلك كامتداد لمهامي اليومية التي أؤديها كمذيعة». وأطلقت الأم على طفلها اسم جاميسون بعد أن اختار المستمعون اسمه في مسابقة جرت قبل ولادته بشهر. وبلغ وزنه 3 كيلوغرامات ونصف.